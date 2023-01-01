Flying Car Simulator — це тривимірна гра про водіння, створена Blue Axis. У цій грі ви можете вільно їздити по місту або летіти прямо вгору, якщо водіння вам надто нудно. Насолоджуйтесь краєвидом міста з висоти, проходячи через кабіни в повітрі, щоб продемонструвати свої навички польоту та довести, що ви можете прийняти виклик. Є кілька автомобілів на вибір, тож виберіть той, який вам більше підходить. І не забудьте скористатися перевагами nitro для приємного підвищення швидкості! Drive - клавіші WASD Fly (або земля) - FBrake - Space barNitro - ShiftFlying Car Simulator був створений Blue Axis. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Flying Car Simulator». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.