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Sports Car Challenge

Sports Car Challenge

poki.com

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Sports Car Challenge — це тривимірна гра про водіння, створена компанією Blue Axis Games. Стрибайте в різні спортивні автомобілі та розширюйте їх межі! Досліджуйте красиве велике місто та їздіть куди завгодно на обраному вами транспортному засобі. Ви також можете виконувати завдання або виконувати фантастичні трюки, щоб справити враження на перехожих. Вам пропонується виконати понад 15 місій і кілька автомобілів на вибір. Тож вибирайте автомобіль, який вам найбільше підходить, і починайте їздити. Не забудьте поділитися грою з друзями! Керування - клавіші WASD Гальмо - Пробіл Nitro - ShiftSports Car Challenge створено Blue Axis Games. Зіграйте в іншу гру водіння автомобіля на Poki: Flying Car Simulator

Вебсайт: poki.com

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