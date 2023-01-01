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Mad Day 2

Mad Day 2

poki.com

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Mad Day 2 — це онлайн-гра про водіння, у якій ви керуєте своїм автомобілем у «божевільний день» зі стрільбою та стрибками. Врятуй Флафі від інопланетних загарбників у Mad Day 2: Revenge! Ваш інопланетний друг був викрадений і отруєний. Тепер вам потрібно виконати жахливі місії, зокрема Джаггернаут, Стрілець і Підмайстр. Ви можете провести тест-драйв Annihilator і Dark Fury, перш ніж купувати їх. Спеціальний виклик Mad Truck Challenge створив Smokoko. Вони також створили оригінальний Mad Day, Monsters' Wheels Special і новий Car Eats Car: Winter Adventure.

Вебсайт: poki.com

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