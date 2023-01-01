Відбивайтеся від ворожої армії зі своєї вежі, щоб переходити з рівня на рівень. Ви повинні покращити свою зброю та укріпити свою вежу, щоб не допустити своїх ворогів і вбити їх, перш ніж вони вб’ють вас. Добре використовуйте свою увагу в цій грі, оскільки ворог наступає з двох сторін. Якщо ви справді потрапите в неприємності, скористайтеся режимом «люті», де ви можете випустити вдвічі більше куль, ніж у звичайному режимі. Stickman Army: The Resistance — це гра HTML5, у яку ви можете грати як на комп’ютері, так і на мобільних пристроях на Poki у своєму браузер безкоштовно. Про творця: Stickman Army: The Resistance створено Playtouch. Вони також є творцями інших ігор Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders і Stickman Fighter.

Вебсайт: poki.com

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