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Stickman Army: Team Battle

Stickman Army: Team Battle

poki.com

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Stickman Army: Team Battle — гра-файтинг, створена Playtouch. Ця гра зі стикменами — це крута покрокова гра, де кожного ходу ви можете вибрати, щоб збільшити розмір своєї армії, покращити навички ваших поточних бійців або використовувати додаткові інструменти, щоб перемогти своїх ворожих стикменів. Боріться з ворожою армією круп'їв і спробуйте усунути їх лідера. Чим більше армій ви перемагаєте, тим досвідченішими стають ваші стікмени та сильнішими вороги. Завершіть гру, знищивши всі армії ворога. Stickman Army: Team Battle — це гра HTML5, у яку ви можете безкоштовно грати на Poki як на робочому столі, так і на мобільному пристрої у своєму браузері. Управління: Stickman Army: Team Battle — це покрокова гра. Коли настане ваша черга: - Використовуйте мишу, щоб вибрати, чи хочете ви 1) Збільшити свою армію 2) Поліпшити свої навички/зброю 3) Використати спеціальну зброю - Натисніть червону кнопку, щоб запустити спінер, і натисніть її знову, щоб зупинитися, щоб ви подивіться, яке оновлення ви отримаєте. Про творця: Stickman Army: Team Battle створено Playtouch. Вони також є творцями інших ігор Stickman Army та Stickman Fighter.

Вебсайт: poki.com

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