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Stickman Dragon Fight

Stickman Dragon Fight

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Вебсайт: poki.com

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Stickman Dragon Fight — бойова бойова гра, де гравці можуть зіграти з усіма видами сильних героїв, що борються зі злими силами! Боротися зі злом ніколи не буває легко! Під час бою вам потрібно рухатися швидко, ухилятися від ворожих атак і блокувати їх, посилювати кі та використовувати 3 розширені навички атаки, створені для кожного героя! Гра містить 3 режими:

Вебсайт: poki.com

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