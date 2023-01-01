Papa Louie 2

Swat гамбургер інгредієнти в лісі! Ви можете допомогти двом працівникам ресторану, Марті та Риті, стати справжніми героями. Відбивайтеся від злої редиски та величезної, що підстрибує цибулі, щоб перемогти харчову армію. Збирайте монети, гамбургери та спеціальні частування під час вашої подорожі!

Вебсайт: poki.com

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