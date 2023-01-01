Заморожені десерти атакують людей! Papa Louie 3: When Sundaes Attack починається на урочистому відкритті Seaside Freezeria. Через дивний нещасний випадок морозиво стало злим і хоче всіх убити. Татові найкращі працівники ресторану були зв'язані, і тепер ви повинні допомогти! Як і в Papa Louie 1 і 2, ви озброєні професійним посудом. Розмахуйте зброєю та обережно стрибайте, щоб перешкодити замерзлим ворогам. Збирайте монети та бонуси здоров'я, щоб вижити на кожному рівні!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Papa Louie 3». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.