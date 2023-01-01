Papa Louie

Використовуйте перцеві бомби, щоб зупинити злі інгредієнти для піци! Допоможіть татові Луї врятувати полонених, перемігши небезпечних лиходіїв. Розмахуйте формою для піци, щоб вибивати ворогів на своєму шляху. Кидайте перцеві бомби та збирайте коробки від піци, щоб використовувати їх як важіль!

Вебсайт: poki.com

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