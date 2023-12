Papa Louie: When Pizzas Attack — це гра на платформі, де ви вирушаєте в пригоду, щоб врятувати клієнтів Папи Луї від сумнозвісного цибулевого кільця. Ваших клієнтів перетворили на липких монстрів з виробництва піци, і їм потрібні ви та ваше кухонне обладнання, щоб їх врятувати. Візьміть своє надійне весло та перцеві бомби та очистіть один із 12 етапів, де містяться монстри з піци! Завітайте до Біг Полі, щоб запастися перцевими бомбами в обмін на монети. Ви відчуваєте паніку з піцою? Papa Louie: When Pizzas Attack була розроблена в 2006 році Flipline Studios, американською командою розробників ігор. Пізніше AwayFL переніс його на HTML5. Ознайомтеся з іншими їхніми легендарними іграми на Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria та Papa's Taco Mia. Існує чотири основні світи, кожен з яких складається з трьох етапів. Всього в грі 12 етапів: багатозернові поля, макаронні джунглі, томатне місто та шахтне поле. Сержант Крушида Пеппер, або сержант, головний антагоніст, а також володар усіх ворогів у грі. Ви можна безкоштовно грати в Papa Louie: When Pizzas Attack на Poki. Наразі в Papa Louie: When Pizzas Attack можна грати лише на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

