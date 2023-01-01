Papa's Burgeria — кулінарна гра, створена Flipline Studios. Беріть свою лопатку та готуйтеся до пригод гортання гамбургерів! Приймайте замовлення, смажте котлети, додавайте начинки та подавайте гамбургери всім своїм безглуздим клієнтам. Керуйте кожним кроком процесу приготування бургера та жонглюйте між кожною зоною ресторану. Слідкуйте за клієнтами, які чекають у фойє, перетягуйте та перевертайте котлети для гамбургерів на грилі, щоб правильно їх приготувати, і додавайте начинки та соуси до сендвічів, перш ніж подавати їх своїм клієнтам! Використовуйте свої тяжко зароблені чайові, щоб придбати покращення ресторану та капелюхи, а також ви можете прикрасити свій вестибюль меблями та плакатами з Меблевого магазину. Чи можете ви перетворити свою гамбургерію на найвідомішу мережу фаст-фудів у світі? Виберіть, перетягніть і перемістіть інгредієнти – лівою кнопкою миші Papa's Burgeria створила Flipline Studios, а пізніше була емульована в HTML5 AwayFL. Також грайте в інші ігри Papa's Games на Poki: Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia та Papa's Freezeria

Вебсайт: poki.com

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