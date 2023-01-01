Papa's Bakeria - це гра для управління рестораном, де ви керуєте пекарнею. Вам доручено приготувати та подати смачні пироги, щоб задовольнити своїх постійних клієнтів. Не забудьте завершити всі досягнення та обслуговувати всіх VIP-клієнтів, щоб максимізувати успіх вашої пекарні! Обов’язково поділіться Papa's Bakeria зі своїми друзями та покажіть їм, що ви можете створити та керувати найкращою пекарнею в місті! Чи можете ви розблокувати всі спеціальні рецепти в Papa's Bakeria? Вибирайте, перетягуйте та переміщуйте інгредієнти - ліва кнопка миші Papa's Bakeria була створена Flipline Studios, а пізніше була емульована в HTML5 AwayFL. Грайте в інші татові ігри на Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack і Papa's Taco Mia Ви можете грати в Papa's Bakeria безкоштовно на Poki. Зараз у Papa's Cheeseria можна грати лише на комп’ютері.

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