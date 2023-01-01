Papa's Cheeseria — це гра про управління рестораном, у якій ви керуєте галасливим бутербродним магазином. Вам доручено приготувати та подати смачні сендвічі, щоб задовольнити своїх постійних клієнтів. Ваші нові клієнти дадуть вам своє замовлення, тож перейдіть до надійної будівельної станції та почніть робити замовлення: виберіть уподобання клієнта з низки хлібів, начинок і багато-багато сиру! Вам потрібно приготувати смажений сир до досконалості на гриль-станції. Залежно від побажань клієнта, ви можете приготувати картоплю фрі на гарнір за допомогою станції для смаження. Після цього потрібно додати останні штрихи, і все готово! Не забудьте завершити всі досягнення та обслуговувати всіх VIP-клієнтів, щоб збільшити успіх вашої бутербродниці! Обов’язково поділіться Papa's Cheeseria зі своїми друзями та покажіть їм, що ви можете створити та керувати найкращою сендвічною крамницею в місті! Чи можете ви розблокувати всі спеціальні рецепти в Papa's Cheeseria? Вибирайте, перетягуйте та переміщуйте інгредієнти - ліва кнопка миші Papa's Cheeseria була створена Flipline Studios, а пізніше була емульована в HTML5 AwayFL. Грайте в інші татові ігри на Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack і Papa's Taco Mia Ви можете грати в Papa's Cheeseria безкоштовно на Poki. Зараз у Papa's Cheeseria можна грати лише на комп'ютері.

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