Papa's Hotdoggeria — це гра про управління рестораном, де ви керуєте магазином хот-догів на бейсбольному стадіоні. Розташувавшись у фуд-корті, ви обслуговуватимете клієнтів між подачами. Подавайте клієнтам їхні улюблені страви на кількох станціях, правильно оформляючи замовлення. Намагайтеся обслуговувати всіх клієнтів, не допускаючи жодних помилок, щоб отримати якнайбільше чайових. Потім ви можете витратити свої кровно зароблені гроші на покращення магазину, станцій та оформлення! Є багато інгредієнтів і начинок, до яких вам потрібно звикнути, тож уважно огляньте всі станції, перш ніж кинутися в годину пік. Є також багато інгредієнтів для розблокування! Переконайтеся, що ви досягли всіх досягнень і обслуговували всіх VIP-клієнтів, щоб збільшити успіх вашої хот-догерії! Обов’язково поділіться Papa's Hotdoggeria зі своїми друзями та покажіть їм, що ви можете спроектувати та керувати найкращим магазином хот-догів у місті! Виберіть, перетягніть і перемістіть інгредієнти – ліва кнопка миші Papa's Hotdoggeria була створена Flipline Studios, а пізніше емульована в HTML5 AwayFL. Грайте в інші татові ігри на Poki: Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack і Papa's Taco Mia Ви можете грати в Papa's Hotdoggeria безкоштовно на Poki. Зараз у Papa's Hotdoggeria можна грати лише на комп’ютері.

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