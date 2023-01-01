WebCatalog
Papa's Freezeria

Papa's Freezeria

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Papa's Freezeria» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Papa's Freezeria — це гра про управління рестораном, у якій ви керуєте кондитерською, поки власник у тимчасовій відпустці. Подавайте клієнтам їхні улюблені солодощі на кількох станціях, правильно оформляючи замовлення. Намагайтеся обслуговувати всіх клієнтів, не допускаючи жодних помилок, щоб отримати якнайбільше чайових. Потім ви можете витратити свої важко зароблені гроші на покращення морозильника, десертних станцій і всього оздоблення магазину! Є багато інгредієнтів і начинок, до яких вам потрібно звикнути, тож уважно огляньте всі станції, перш ніж кинутися в годину пік. Переконайтеся, що ви завершили всі досягнення та обслуговували всіх VIP-клієнтів, щоб максимізувати успіх вашої морозильної камери! Обов’язково поділіться Papa's Freezeria зі своїми друзями та покажіть їм, що ви вмієте проектувати та керувати найкращою кондитерською в місті! Вибирайте, перетягуйте та переміщуйте інгредієнти – лівою кнопкою миші Papa's Freezeria була створена Flipline Studios, а пізніше була емульована в HTML5 AwayFL. Грайте в інші татові ігри на Poki: Papa Louie: When Pizzas Attack, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria та Papa's Taco Mia Ви можете грати в Papa's Freezeria безкоштовно на Poki. Зараз у Papa's Freezeria можна грати лише на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Papa's Freezeria». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Papa's Hotdoggeria

Papa's Hotdoggeria

poki.com

Papa's Cheeseria

Papa's Cheeseria

poki.com

Papa's Bakeria

Papa's Bakeria

poki.com

Papa's Burgeria

Papa's Burgeria

poki.com

Papa's Pizzeria

Papa's Pizzeria

poki.com

Papa's Taco Mia

Papa's Taco Mia

poki.com

Papa's Scooperia

Papa's Scooperia

poki.com

Papa Louie: When Pizzas Attack

Papa Louie: When Pizzas Attack

poki.com

Papa's Sushiria

Papa's Sushiria

poki.com

Papa's Cheeseria

Papa's Cheeseria

poki.com

Papa's Wingeria

Papa's Wingeria

poki.com

Papa's Pastaria

Papa's Pastaria

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності