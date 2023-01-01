Papa's Freezeria — це гра про управління рестораном, у якій ви керуєте кондитерською, поки власник у тимчасовій відпустці. Подавайте клієнтам їхні улюблені солодощі на кількох станціях, правильно оформляючи замовлення. Намагайтеся обслуговувати всіх клієнтів, не допускаючи жодних помилок, щоб отримати якнайбільше чайових. Потім ви можете витратити свої важко зароблені гроші на покращення морозильника, десертних станцій і всього оздоблення магазину! Є багато інгредієнтів і начинок, до яких вам потрібно звикнути, тож уважно огляньте всі станції, перш ніж кинутися в годину пік. Переконайтеся, що ви завершили всі досягнення та обслуговували всіх VIP-клієнтів, щоб максимізувати успіх вашої морозильної камери! Обов’язково поділіться Papa's Freezeria зі своїми друзями та покажіть їм, що ви вмієте проектувати та керувати найкращою кондитерською в місті! Вибирайте, перетягуйте та переміщуйте інгредієнти – лівою кнопкою миші Papa's Freezeria була створена Flipline Studios, а пізніше була емульована в HTML5 AwayFL. Грайте в інші татові ігри на Poki: Papa Louie: When Pizzas Attack, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria та Papa's Taco Mia Ви можете грати в Papa's Freezeria безкоштовно на Poki. Зараз у Papa's Freezeria можна грати лише на комп’ютері.

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