WebCatalog

Papa's Sushiria

Papa's Sushiria

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Грати онлайн

Вебсайт: poki.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Papa's Sushiria» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Your tour of Papa Louie's new restaurant goes awry when you break the lucky cat statue outside of the shop. Is this to blame for the restaurant's underwhelming opening day? When Papa Louie leaves on a mission to find a new statue, you're left in charge of Papa's Sushiria, where you need to master the fine art of sushi making! It's up to you to make the sushi exactly how your customers like it. Happy customers will increase your score and tip you more money, which you can spend on decorating your restaurant. Will you save the Sushiria?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Papa's Sushiria». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Papa's Wingeria

Papa's Wingeria

poki.com

Papa's Donuteria

Papa's Donuteria

poki.com

Papa's Scooperia

Papa's Scooperia

poki.com

Papa's Sushiria

Papa's Sushiria

poki.com

Papa's Bakeria

Papa's Bakeria

poki.com

Papa Louie 3

Papa Louie 3

poki.com

Papa Louie: When Pizzas Attack

Papa Louie: When Pizzas Attack

poki.com

Papa's Hotdoggeria

Papa's Hotdoggeria

poki.com

Papa's Freezeria

Papa's Freezeria

poki.com

Papa's Cheeseria

Papa's Cheeseria

poki.com

Papa's Donuteria

Papa's Donuteria

poki.com

Papa's Bakeria

Papa's Bakeria

poki.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.