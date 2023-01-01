Papa's Donuteria

Заробляйте гроші в ресторані пончиків у Powder Point! У тематичному парку повинні були відкритися нові американські гірки, але вони зламалися. Тепер ти повинен працювати в ресторані Папи. Спечіть смачні ласощі за Тоні, Скутера чи свого унікального персонажа!

Вебсайт: poki.com

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