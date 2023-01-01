Готуйте гострі крильця в Papa's Wingeria! Грайте за Чака, Менді або свого клієнта. Прийміть замовлення на крильця від клієнтів і вирушайте на станцію для смаження. Ретельно приготуйте їх крильця і ​​занурюйте їх у смачні соуси. Влаштуйте повний обід за гроші!

Вебсайт: poki.com

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