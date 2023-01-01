Подайте страви голодним клієнтам у Papa’s Pastaria в Портелліні! Ваша мета — заощадити достатньо грошей, щоб відвідати особливе весілля. Ви можете приймати замовлення клієнтів, готувати унікальні страви з пасти та завершувати кожну операцію. Прагніть, щоб ваші відвідувачі були задоволені!

Вебсайт: poki.com

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