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Papa's Pizzeria

Papa's Pizzeria

poki.com

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Papa's Pizzeria — кулінарна гра, створена Flipline Studios. Беріть тісто та готуйтеся до смачної піцерії! Ви на шляху до того, щоб стати найкращою піцерією в місті. Приймайте замовлення, готуйте тісто, додавайте начинки та подавайте ретельно нарізану піцу всім своїм безглуздим клієнтам. Керуйте кожним кроком процесу приготування піци та жонглюйте між кожною зоною ресторану. Перейдіть на станцію начинки, щоб додати різні начинки до кожної піци. Перейдіть до станції випікання, щоб приготувати піцу в духовці, доки вона не спечеться. Перейдіть до станції нарізки, щоб нарізати піцу ідеальними шматочками. Кожна станція – це практичний досвід, де вам потрібно буде перетягувати, гортати та натискати на свій шлях у процесі виготовлення піци. Використовуйте свої тяжко зароблені чайові, щоб придбати покращення ресторану та капелюхи, а також ви можете прикрасити свій вестибюль меблями та плакатами з Меблевого магазину. Чи можете ви перетворити свою піцерію на найвідомішу мережу фаст-фудів у світі? Вибирайте, перетягуйте та переміщуйте інгредієнти – ліва кнопка миші Papa's Pizzeria була створена Flipline Studios, а пізніше була емульована в HTML5 AwayFL. Також грайте в інші ігри Papa's Games на Poki: Papa's Burgeria, Papa's Taco Mia та Papa's Freezeria

Вебсайт: poki.com

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