Papa's Cupcakeria

Випікайте кекси в Papa's Bakery, щоб заробити гроші! Ви почнете з навчання в ресторані. Навчіться приймати замовлення, замішувати тісто та пекти кекси. Відвідайте будівельну станцію під час останнього кроку кожного замовлення. Заробіть достатньо грошей, щоб повернути свої борги!

Вебсайт: poki.com

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