Papa’s Pancakeria

Робота в млинцевій з Купером і Пруденс! Приймайте замовлення від голодних клієнтів і відвідайте гриль-станцію. Готуйте млинці зі свіжим тістом і налаштовуйте кожне замовлення на будівельній станції. Складіть млинці разом, додайте начинки та обслуговуйте своїх клієнтів!

Вебсайт: poki.com

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