Dyna Boy — це пригодницька гра, у якій ви хоробрий шахтар, який має на меті зібрати всі дорогоцінні камені на своєму шляху. Знищуйте блоки та небезпечних істот за допомогою тротилу, щоб розчистити шлях, і стережіться всіляких пасток! Чи зможете ви вибратися з небезпечного підземного світу?

Вебсайт: poki.com

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