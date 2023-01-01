Senya and Oscar 2

Senya & Oscar 2 — це проста пригодницька гра, створена Dennatolich. Допоможіть хороброму лицареві та милому чарівному коту знищити всіх монстрів, з якими вони стикаються в королівстві, повному небезпечних і чарівних істот. Зберігайте здобич і скарби, а потім витрачайте їх на зміцнення своїх героїв. Ви можете розблокувати нові предмети, навички та навіть новий арсенал! Вперед і покажіть усім, що ви найпотужніший дует у цьому королівстві! Використовуйте навички – торкніться або клацніть піктограму навичок, яка відображається на екрані. Senya & Oscar 2 створив Dennatolich. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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