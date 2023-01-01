WebCatalog
Senya and Oscar 2

Senya and Oscar 2

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Senya and Oscar 2» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Senya & Oscar 2 — це проста пригодницька гра, створена Dennatolich. Допоможіть хороброму лицареві та милому чарівному коту знищити всіх монстрів, з якими вони стикаються в королівстві, повному небезпечних і чарівних істот. Зберігайте здобич і скарби, а потім витрачайте їх на зміцнення своїх героїв. Ви можете розблокувати нові предмети, навички та навіть новий арсенал! Вперед і покажіть усім, що ви найпотужніший дует у цьому королівстві! Використовуйте навички – торкніться або клацніть піктограму навичок, яка відображається на екрані. Senya & Oscar 2 створив Dennatolich. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Senya and Oscar 2». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Laborer 2

Laborer 2

poki.com

Dyna Boy

Dyna Boy

poki.com

ZOOM-BE 2

ZOOM-BE 2

poki.com

Puffy Cat 2

Puffy Cat 2

poki.com

Skywire 2

Skywire 2

poki.com

Cursed Treasure 2

Cursed Treasure 2

poki.com

Duo Survival 2

Duo Survival 2

poki.com

Brain Test 2: Tricky Stories

Brain Test 2: Tricky Stories

poki.com

Smashy Duo

Smashy Duo

poki.com

Duo Vikings

Duo Vikings

poki.com

Arcane Archer

Arcane Archer

poki.com

BoxRob 2

BoxRob 2

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності