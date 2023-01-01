Magic Touch — це гра на спритність, заснована на малюванні магічних заклинань, створених Nitrome. Запобігайте падінню гігантських роботів на замок, інакше ви програєте! Щоб знищити їх, вам потрібно буде лопнути повітряні кулі, які їх утримують, намалювавши те саме заклинання, що показано на повітряній кулі. Успіхів, чарівнику! Елементи керування пояснюються в грі. Цю гру було створено Nitrome як флеш-гру, а пізніше емульовано у HTML5 компанією AwayFL для Poki. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

Вебсайт: poki.com

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