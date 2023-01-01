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Skywire VIP

Skywire VIP

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Вебсайт: poki.com

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Skywire VIP — це гра-загадка, створена Nitrome. Вам потрібно вгадати імена VIP-персон за допомогою Skywire! Уважно подивіться на їхнє вбрання та кількість літер, щоб знайти правильну пару. Чи зможете ви вгадати їх усіх? Елементи керування пояснюються в грі. Цю гру було створено компанією Nitrome як флеш-гру, а пізніше емульовано в HTML5 компанією AwayFL для Poki. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

Вебсайт: poki.com

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