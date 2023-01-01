Super treadmill — це гра на спритність, розроблена Nitrome. Вам потрібно буде вижити на біговій доріжці, поки не закінчиться таймер! Стережіться падаючих меблів, таких як столи чи стільці! Елементи керування пояснюються в грі. Цю гру було створено Nitrome як флеш-гру, а пізніше AwayFL для Poki емулювала в HTML5. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

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