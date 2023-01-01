Ribbit — це платформна гра від Nitrome. Ви керуєте двостороннім персонажем зайчика і жабки, і вам потрібно стрибати по рівнях. Виконуйте сальто, щоб зарядити свої стрибки, а потім виберіть кут, який просуватиме вас вперед. Елементи управління пояснюються в грі. Цю гру створила Nitrome як флеш-гру, а пізніше AwayFL для Poki емулювала в HTML5. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

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