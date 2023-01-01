Knuckleheads — гра на платформу від Nitrome. Ви керуєте двома м'ячами, з'єднаними ланцюжком, і ви повинні враховувати обертання під час руху! Ви можете подовжити ланцюжок, щоб рухатися швидше або досягати вищих місць. Чи зможете ви пройти свій шлях до перемоги? Елементи керування пояснюються в грі. Knuckleheads була створена Nitrome як флеш-гра, а пізніше емульована в HTML5 компанією AwayFL для Poki. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

Вебсайт: poki.com

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