Smashy Duo — це швидка аркадна гра, у якій ви керуєте двома героями, які борються за те, щоб вразити якомога більше монстрів і зомбі, перш ніж вас виб’ють. Продемонструйте свої навички гри в теніс і перемогти якомога більше зомбі. Грайте в Smashy Duo на Poki та відкривайте бонуси та героїв, щоб зробити ваш ігровий процес ще захоплюючим. У грі Smashy Duo навіть є глобальні таблиці лідерів, щоб ви могли бачити, як складаються ваші навички розгрому! Грайте в Smashy Duo безкоштовно у своєму браузері та отримуйте задоволення, знищуючи якомога більше футуристичних монстрів! Елементи керування: Пробіл - Початок Клавіша зі стрілкою вліво - удар ліворуч Клавіша зі стрілкою вправо - удар праворуч Про творця: Smashy Duo створено Big Frost Games, що базується в Малайзії. Вони також є творцями Circuroid.

Вебсайт: poki.com

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