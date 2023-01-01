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MiniBattles

MiniBattles

poki.com

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MiniBattles — це багатокористувацька гра, у якій ви та ваші друзі можете кинути виклик один одному в 30 міні-іграх. Вам ніколи не буде нудно грати в MiniBattles, оскільки кожна гра відрізняється від інших і пропонує унікальний геймплей. Є спорт, польоти, бокс, стрільба, бойові ігри та багато іншого! І найкраще: ви можете грати в усі ці ігри, використовуючи лише одну кнопку. Грайте в MiniBattles зі своїми друзями та покажіть їм, хто переможець! Торкніться відповідної кнопки в кутах екрана або скористайтеся призначеною для вас кнопкою клавіатури. Дія (Гравець 1) - Дія C (Гравець 2) - Дія N (Гравець 3) - Дія Q (Гравець 4) - Дія P (Гравець 5) - Дія клавіші зі стрілкою вліво (Гравець 6) - Клавіша зі стрілкою вправо MiniBattles створено Shared Dreams Studio. Перегляньте інші їхні ігри 12 MiniBattles і MiniMissions на Poki!

Вебсайт: poki.com

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