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Totems of Tag

Totems of Tag

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Вебсайт: poki.com

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Totems of Tag — це спортивна гра, у якій ви граєте в доджбол у режимі реального часу поодинці або з друзями. Правила прості: кидок м’яча в когось іншого позбавляє його життя. Коли у вас не залишилося жодного життя, ви помрете і вибуваєте з гри. Таким чином, переможцем стає останній гравець. Ви та ваші суперники почнете на одній із різноманітних арен, які пропонує гра. Існують різні ігрові режими та карти, які ви можете налаштувати, тому кожна гра виглядає свіжою та іншою. Є також різноманітні бонуси, які змушують вас думати на ногах, а унікальні типи м’яча роблять ігри різноманітними. Це дозволить вам розробити стратегію та придумати власний стиль гри. Наприклад, ви можете пропустити кілька бонусів, доки не знайдете найкорисніший. У Totems of Tag набагато веселіше, коли ви граєте з друзями! Контролюйте свою силу кидка, утримуючи призначену клавішу дії, і розміщуйте свою криву, обертаючи. Рух — клавіші зі стрілками (гравець 1), WASD (гравець 2), UHJK (гравець 3). ), FCVB (Гравець 4) Shoot - Space (Гравець 1), R (Гравець 2), O (Гравець 3), Z (Гравець 4) Pandaqi створив Totems of Tag. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Totems of Tag безкоштовно на Poki. У Totems of Tag можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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