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Tag 2

Tag 2

poki.com

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Tag 2 виводить гру в теги, яку ви знаєте та любите, на абсолютно новий рівень! Коли таймер закінчиться, а ви тримаєте бомбу, гру закінчено. Тож стрибайте через портали, використовуйте стрибучі підкладки та біжіть якнайшвидше, щоб уникнути гравця, який це! Якщо ви готові до справжнього виклику, спробуйте режим зомбі. Є багато Раннерів, які можна розблокувати, і щоденних квестів, тож завжди є чим зайнятися. Грайте самі або додайте до хаотичних розваг до 4 друзів! Чи зможете ви виграти цю найкращу гру в теги?

Вебсайт: poki.com

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