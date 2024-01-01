Full Metal Football

Full Metal Football

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Full Metal Football — це гра для одного або двох гравців, яка виводить футбол на абсолютно новий рівень! Незалежно від того, чи граєте ви соло чи з другом, ваша мета — забити, кидаючи футбольний м’яч у ворота зі зброї! Бігайте, стріляйте та розробляйте стратегії, як ніколи раніше, змагаючись у напружених матчах. Завдяки різноманітній зброї та персонажам, які чекають на розблокування, захоплення ніколи не закінчується. Киньте виклик своїм друзям, щоб побачити, хто стане VIP-персоною, або одразу почніть швидку гру. Чи можете ви домінувати в кожному матчі та претендувати на перемогу?"

Вебсайт: poki.com

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