Full Metal Football — це гра для одного або двох гравців, яка виводить футбол на абсолютно новий рівень! Незалежно від того, чи граєте ви соло чи з другом, ваша мета — забити, кидаючи футбольний м’яч у ворота зі зброї! Бігайте, стріляйте та розробляйте стратегії, як ніколи раніше, змагаючись у напружених матчах. Завдяки різноманітній зброї та персонажам, які чекають на розблокування, захоплення ніколи не закінчується. Киньте виклик своїм друзям, щоб побачити, хто стане VIP-персоною, або одразу почніть швидку гру. Чи можете ви домінувати в кожному матчі та претендувати на перемогу?"

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Full Metal Football». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.