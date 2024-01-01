Obby Tag

Obby Tag

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Вебсайт: poki.com

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Будьте готові до подвійного захоплення з Obby Tag, онлайн-грою для кількох гравців із захоплюючим поєднанням двох ваших улюблених ігор: Obby і Tag! Ваша місія? Позначте гравця короною, щоб вкрасти її, і тримайте корону, щоб накопичувати очки! Мчиться через перешкоди, торкайтеся блоків блискавок, щоб швидше бігати та лазити, і уникайте помаранчевих блоків і блоків обережності. Не забувайте використовувати бонуси, щоб допомогти зловити корону! Грайте в Obby Tag зі своїми друзями зараз! Чи зможете ви опанувати всі чотири арени?

Вебсайт: poki.com

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