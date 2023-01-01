Arcane Archer — це фентезійна пригодницька гра, у якій ви граєте за — як ви вже здогадалися — лучника! Візьміть у руки лук і стріли, пробивайтеся крізь натовпи монстрів і уникайте небезпечних перешкод. У кінці кожного рівня на вас чекає магічне оновлення. Вони можуть дати вам більше здоров’я, плаваючі щити, крижані стріли тощо! Гра розроблена таким чином, щоб кожного разу, коли ви граєте, створювати нові, ніколи раніше не бачені рівні, тому на вас завжди чекає новий виклик. Чи зможете ви пройти через небезпечний світ Arcane Archer?

Вебсайт: poki.com

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