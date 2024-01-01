Goober Shot кидає вас у захоплюючі онлайн-битви зі стрільби з лука проти трьох інших гравців! Приготуйте свій лук, наточіть стріли, вийдіть на арену та розкрийте свої навички майстерного стрільця з лука. Пам'ятайте, кожна стріла має значення! Продемонструйте свою точність і рефлекси, прицілюючись, стріляючи та витончено ухиляючись. Підніміться по кар’єрних щаблях, підніміться до глобальних таблиць лідерів і доведіть себе як абсолютний чемпіон зі стрільби з лука. Чи станете ви найкращим лучником у царстві?

Вебсайт: poki.com

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