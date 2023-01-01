до н.е. Bow Contest — це гра зі стрільбою з лука, створена компанією Nitrome. Цільтесь у мішені, перетягуючи ціль, щоб знайти ідеальний кут і силу, щоб випустити свою стрілу! У Bow Contest безліч рівнів! Стріляйте і будьте точними! Спробуйте пройти всі рівні! Ви готові стати справжнім лучником? Перетягніть ліву кнопку миші, щоб прицілитися. Відпустіть, щоб стріляти B.C. Bow Contest був створений Nitrome як флеш-гра, а пізніше емульований у HTML5 AwayFL для Poki. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

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