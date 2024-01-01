Noob Archer

Noob Archer

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Вебсайт: poki.com

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Noob Archer - гра-головоломка, яка має елементи стрільби. Світ заполонили зомбі, і ви повинні позбавити світ від зла по одному зомбі! Використовуйте свій лук і стріли, щоб очистити кожен ретельно розроблений рівень від зомбі. Зомбі в цій грі помруть, щойно в них потрапить одна з ваших стріл (або екологічна небезпека, як-от динаміт). Тож уважно прицілюйтесь і насолоджуйтесь відкриттям різноманітних творчих способів стрільби по зомбі. Деякі рівні дадуть вам менше стріл, ніж є зомбі, тому вам також доведеться виробити стратегію та спробувати знищити кількох ворогів однією стрілою. Не соромтеся пропустити рівень, якщо ви застрягли. Чи можете ви пройти всі 150 рівнів у Noob Archer? Утримуйте ліву кнопку миші або палець, щоб прицілитися, і відпустіть, щоб стріляти. Noob Archer був створений Vanorium. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Noob Archer безкоштовно на Poki. У Noob Archer можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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