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Jumphobia

Jumphobia

poki.com

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Jumphobia — це гра-платформер, де ви автоматично стрибаєте, коли стикаєтеся з краєм. У грі понад 250 кімнат, розташованих на 25 рівнях. Якщо ви можете пройти повну гру, є чудовий інструмент для створення рівнів, у якому ви можете створювати власні рівні та завантажувати їх, щоб інші гравці могли грати! У грі є кілька розумних головоломок і платформер, тому кожен рівень виглядає свіжим. Чи можете ви пройти кожен рівень? Або ви почнете створювати власні рівні для гри спільноти? Рух — стрілка вгору Скинути останню контрольну точку — натисніть R Скинути кімнату — утримуйте R Стріляти — z Змінити зброю — xJumphobia була створена Wix Games. Wix Games відома серією Duck Life та такими іграми, як Ant Art Tycoon!

Вебсайт: poki.com

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