Boss Level Shootout — це аркадна гра, у якій ви молодий гравець на ім’я Біллі, якого затягує його ретро-консоль, і ваша мета — перемогти кожного боса в грі. Кожен бос має різні здібності та особистість, тому вам потрібно вивчити їхні рухи, перш ніж атакувати. Є 10 різних рівнів і 10 різних викликів для боса. Після кожної успішної поразки боса ви можете заробляти та витрачати монети, щоб покращити свої навички та зброю. Обов’язково мчіться швидко, щоб ухилятися від атак ворога. Чи є у вас достатньо сили та спритності, щоб пройти всі 10 рівнів у грі Boss Level Shootout? Рух — WAD або клавіші зі стрілками. Стрільба — Z або KEnter — Enter (повернення) Boss Level Shootout створено Mini Duck Games. Грайте в інші ігри на Poki: Doctor Acorn 3, Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai та Street Ball Jam. Ви можете грати в Boss Level Shootout безкоштовно на Poki. У Boss Level Shootout можна грати на вашому комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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