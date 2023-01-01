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Doctor Teeth

Doctor Teeth

poki.com

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Doctor Teeth — весела гра на спритність, створена Mini Duck Games. У цій грі ви берете на себе роль стоматолога, і ваша робота полягає в тому, щоб піклуватися про проблеми з зубами ваших пацієнтів. Використовуйте різні засоби для заповнення карієсу, лікування неприємного запаху з рота та видалення зубів. Торкніться або клацніть будь-який інструмент, який ви бачите на екрані, щоб оснастити його. Ви можете натиснути палець або кнопку миші, щоб застосувати засіб до ділянки, яку ви хочете обробити. Ви можете скористатися значком стетоскопа, якщо ви застрягли і вам потрібна підказка. Ви можете дізнатися більше про гігієну зубів, спостерігаючи за веселою реакцією вашого пацієнта під час гри. Чи можете ви лікувати всіх пацієнтів і подарувати їм посмішку на мільйон доларів? Торкніться або клацніть будь-який інструмент, який бачите на екрані, щоб оснастити його. Ви можете утримувати палець або кнопку миші, щоб застосувати інструмент до області, яку ви хочете обробити. Doctor Teeth був створений Mini Duck Games. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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