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CPS Test

CPS Test

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Вебсайт: cpstest.org

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CPS Test» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Тест Cps дозволяє вам перевірити швидкість вашого пальця на миші, щоб визначити, наскільки швидко ви можете натиснути кнопку миші.

Вебсайт: cpstest.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CPS Test». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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