Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CPS Test» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Тест Cps дозволяє вам перевірити швидкість вашого пальця на миші, щоб визначити, наскільки швидко ви можете натиснути кнопку миші.

Вебсайт: cpstest.org

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