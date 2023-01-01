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Where's My Pizza?

Where's My Pizza?

poki.com

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Де моя піца? це тривимірна гра на спритність, де ви працюєте звичайним рознощиком піци в чарівному містечку. Ви працюєте в Paolo's, і ваша робота полягає в тому, щоб готувати, пекти та доставляти смачну піцу вашим голодним клієнтам по всьому місту. Рухайтеся крізь трафік обережно, щоб доставити піцу, не впустивши жодної або, що ще гірше, спричинивши аварію. За потреби обережно натискайте на гальма, щоб уникнути перешкод і лежачих поліцейських. Вам також потрібно діяти швидко, щоб доставити їжу, поки вона ще гаряча! Чим краща піца та обслуговування, тим більше чайових ви заробите. І як тільки ваш ресторан зробить собі ім’я, ви зможете збільшити відстань доставки, а також придбати оновлення, такі як нові інгредієнти, нові прилади, покращення трейлера тощо. Ви навіть можете обслуговувати VIP-клієнтів, для чого вам доведеться готувати піцу вручну з нуля! Не забудьте поділитися де моя піца? зі своїми друзями та дізнайтеся, хто краще кухар! Керуйте - утримуйте пробіл або ліву кнопку миші. Де моя піца? був створений Wix Games. Грайте в їхні інші легендарні ігри на Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (демо), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji , і Let's RollВи можете грати в Where's My Pizza? у вашому браузері, не встановлюючи чи безкоштовно завантажуючи на Poki. Так, ви можете розблокувати багато параметрів налаштування та оновлень у Where's My Pizza? такі як нові оновлення, пристрої та маршрути під час проходження гри.

Вебсайт: poki.com

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