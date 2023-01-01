Vortelli's Pizza — це багатокористувацька ресторанна гра, де ви володієте затишною піцерією та подаєте своїм клієнтам смачні страви. Ця гра приділяє велике значення командній роботі, але ви також можете грати в неї поодинці! Увімкніть фліп «Відкритий ресторан», щоб клієнти почали заходити. Підійдіть до каси, щоб отримати замовлення, а потім підіть на кухню, щоб приготувати тісто. Вам потрібно буде з’єднати воду та борошно в міксері, а потім віднести це до розкатної станції, де ви сформуєте піцу та додасте всі інгредієнти, які запитав клієнт. Ви можете вибрати з сиру, пепероні, ананаса, шинки, соусу, ковбаси тощо. Потім поставте його в духовку та зачекайте, доки не пролунає таймер. Не зволікайте надто, тому що ваші клієнти можуть вичерпатися терпінням і вони кинуться! Якщо вам важко, перевірте баночку з наконечниками, щоб знайти трохи грошей, щоб придбати кращі прилади та інструменти, які полегшать вашу роботу. Не забудьте також розблокувати нові станції, оскільки у вас закінчиться простір для стійки, коли ресторан стане більш зайнятим. Грати у Vortelli's Pizza з другом дуже просто: просто призупиніть гру та скопіюйте код запрошення. Якщо ваш друг натисне на нього, він з’явиться прямо у вашому ресторані як ваш співкухар. Чи готові ви стати найкращою піцерією в місті? Vortelli's Pizza була створена Devortel. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати у Vortelli's Pizza безкоштовно на Poki. У Vortelli's Pizza можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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