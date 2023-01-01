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Duck Life: Battle

Duck Life: Battle

poki.com

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Хапайте свою качку і починайте битву! Остання гра Duck Life тут і краща, ніж будь-коли. Вирушайте в тренажерний зал, щоб натренувати свою качку та підготувати її до бою. Змагайтеся з іншими качками на своєму шляху, щоб вигравати предмети, які вам знадобляться, щоб прогресувати у вашій подорожі, щоб стати кращим качиним бійцем. Миша — клацайте, щоб рухатися, битися та тренуватися. Duck Life Battle — остання в серії Duck Life разом з ducklife-space і оригінальним Duck Life, створеним Wix Games. Ще одна весела гра від цього творця — Ant Art Tycoon.

Вебсайт: poki.com

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