Розводьте генетично модифікованих качок, щоб брати участь у змаганнях! Спочатку ви виберете яйце. Кожна качка починає з унікальних навичок бігу, плавання, лазіння та польоту. Змагайтеся в аматорських, просунутих і професійних лігах. Тренуйтеся перед кожною гонкою, щоб забезпечити швидку перемогу!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Duck Life 3». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.