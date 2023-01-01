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Duck Life 3

Duck Life 3

poki.com

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Розводьте генетично модифікованих качок, щоб брати участь у змаганнях! Спочатку ви виберете яйце. Кожна качка починає з унікальних навичок бігу, плавання, лазіння та польоту. Змагайтеся в аматорських, просунутих і професійних лігах. Тренуйтеся перед кожною гонкою, щоб забезпечити швидку перемогу!

Вебсайт: poki.com

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