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G-Switch

G-Switch

poki.com

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Станьте майстром контролю гравітації, щоб виграти гонку! G-Switch дозволяє змінити напрямок сили тяжіння. Щоразу, коли ви біжите, ви можете перевернутися, щоб уникнути небезпеки. Перемагайте контрольні точки в одиночному режимі або змагайтеся з 5 іншими гравцями у футуристичному спринтерському турнірі! Про творця: G-Switch створено Serius Games, творцем G-Switch 2 і G-Switch 3.

Вебсайт: poki.com

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