G-Switch 3 — гра на навички, яка кидає виклик гравітації, і третя частина серії G-Switch від Serius Games. У грі ви можете грати з 7 друзями в багатокористувацькому режимі або грати в одиночку в режимах «Кампанія» та «Нескінченний». Перемикайтеся між стінами, підлогою та стелею та спробуйте вижити в рукавичці смертоносних пасток! Грайте в G-Switch 3 безкоштовно, щоб дізнатися, чи є у вас усе, що потрібно. Не просто стійте — візьміть участь у онлайн-виклику G-Switch 3 і опануйте своє оточення! Ліва кнопка миші/будь-яка клавіша клавіатури — SwitchG-Switch 3 створено компанією Serius Games, яка працює в Португалії. Вони також є авторами G-Switch і G-Switch 2.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «G-Switch 3». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.