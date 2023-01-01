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G-Switch 3

G-Switch 3

poki.com

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G-Switch 3 — гра на навички, яка кидає виклик гравітації, і третя частина серії G-Switch від Serius Games. У грі ви можете грати з 7 друзями в багатокористувацькому режимі або грати в одиночку в режимах «Кампанія» та «Нескінченний». Перемикайтеся між стінами, підлогою та стелею та спробуйте вижити в рукавичці смертоносних пасток! Грайте в G-Switch 3 безкоштовно, щоб дізнатися, чи є у вас усе, що потрібно. Не просто стійте — візьміть участь у онлайн-виклику G-Switch 3 і опануйте своє оточення! Ліва кнопка миші/будь-яка клавіша клавіатури — SwitchG-Switch 3 створено компанією Serius Games, яка працює в Португалії. Вони також є авторами G-Switch і G-Switch 2.

Вебсайт: poki.com

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