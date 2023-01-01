Run 3 — це нескінченна гра-раннер, у якій вам потрібно переміщати свого маленького прибульця в космосі. Run 3 був створений Джозефом Клутьє і є третьою частиною серії ігор Run. Run 3 тепер доступний у форматі HTML5, тому ви можете грати без підтримки Flash. Ви можете грати в цю онлайн-гру безкоштовно на своєму комп’ютері. Ваша місія проста: бігти якомога далі та не впасти! Уникайте падіння плиток, дірок, пасток тощо, переходячи від рівня до рівня. Якщо ви зіткнетеся зі стінами, екран повернеться. Цей напружений екшн і нескінченна гра-раннер відправляє вас у жахливу подорож територією із суворим обмеженням. Ви повинні керувати маленьким сірим прибульцем, коли він перетинає території, що постійно розвиваються. Рухайтеся вздовж будь-якої стіни, щоб знайти найбезпечніший маршрут і дізнатися, як довго ви можете вижити! Так, в оригінальну гру Run 3 можна грати на Poki без Flash. Тож для гри на комп’ютері, мобільному телефоні та планшеті не потрібно спалаху! Run 3 створено Джозефом Клутьє із США. Він також є творцем run and run-2. Run 3 є однією з найпопулярніших ігор на Poki разом з іншими веб-класиками, такими як Happy Wheels.

Вебсайт: poki.com

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